Azerbaycan’da sel insanları böyle yuttu

Azerbaycan’da geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketinin görüntüleri ortaya çıkarken insanların çaresizlikleri kameraya yansıdı.

Azerbaycan’da sel insanları böyle yuttu

Editör: Ersoy Özdem

Geçtiğimiz haftalarda Azerbaycan’ın özellikle batısında etkili olan şiddetli yağışlar sel felaketine sebep olmuş, 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Selin yıkıcı gücü geride derin hasarlar ve izler bırakırken, selden çok sayıda insan etkilenmişti. Sel sonucu oto yollar, doğal gaz hatları, elektrik ve telefon hatları ile tarım arazileri, bahçe ve iş yerlerinde hasar meydana gelmişti.

Kameralara yansıyan bir görüntüde ise suların ne denli şiddetli olduğu ortaya çıktı. O anda çaresizce yardım bekleyenler ise selin şiddetli sularına kapılırken adeta can pazarı yaşandı.

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