Azerbaycan'dan Lübnan'daki vatandaşlarına acil çağrı

İsrail ve Hizbullah arasındaki yoğun çatışmalar, ülkelerin Lübnan'da bulunan vatandaşlarına yönelik güvenlik uyarılarını artırdı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgede hızla değişen güvenlik durumu göz önünde bulundurularak, Azerbaycan vatandaşlarının zorunlu olmadıkça Lübnan’a seyahat etmemeleri ve Lübnan'da bulunanların derhal ülkeyi terk etmeleri gerektiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Lübnan'da kalan Azerbaycan vatandaşlarının güvenlik kurallarına titizlikle uymaları ve kalabalık alanlardan uzak durmaları gerektiği ifade edildi.