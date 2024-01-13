Azerbaycan'dan şehit olan askerler için taziye mesajı

Kaynak: İHA
Azerbaycan'dan şehit olan askerler için taziye mesajı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan 9 asker için Türkiye'ye taziye mesajı gönderdi.

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, şehit olan 9 asker için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye dileklerini iletti.

Hasanov'un Güler'e gönderdiği mesajda, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü üyelerinin hain saldırısı sonucunda Türk ordusunun askerlerinin şehit olması ve yaralanması haberi beni derinden üzdü. Sizin acınız, bizim acımızdır. Terörle mücadelede her zaman kardeş Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanındayız ve tüm gücümüzle sizi destekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Hasanov mesajında, şehit askerlere Allah'tan rahmet dilerken, ailelerinin acısını paylaştığını belirterek yaralılara acil şifalar diledi.

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