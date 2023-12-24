Azerbaycan'dan Türkiye'ye destek

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 6 askerin şehit olduğunu duyurdu. Bakanlığın dün yaptığı açıklamayla birlikte şehit sayısı 12'ye yükseldi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden gelen şehit haberleri nedeniyle Türkiye'nin yanında olduğunu belirten bir açıklamada bulundu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kardeşimiz Türkiye'nin Pençe-Kilit Harekatı’nda teröristlerin etkisiz hale getirilmesi sırasında şehit verdiği haberi bizi derinden sarstı. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza şifa diliyoruz. Terörle mücadelede her zaman olduğu gibi Türkiye'nin yanındayız” denildi.