Azerbaycanlı yetkililer ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri arasında görüşmeler başladı

Azerbaycanlı yetkililer ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri arasında, entegrasyon sürecinin ele alınacağı görüşme başladı.

KAYNAK: AA
Azerbaycanlı yetkililer ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri arasında görüşmeler başladı

Hankendi-Ağdam güzergahını kullanan Ermeni temsilciler, Rus Barış Gücü yetkilileri ve Azerbaycan polisinin eşliğinde Yevlah'a ulaştı.

Azerbaycanlı yetkililer ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri arasında, entegrasyon sürecinin ele alınacağı görüşme başladı.

Yevlah Valiliği binasında yapılacak görüşmede Karabağ Ermenilerinin Azerbaycan'a entegrasyonu konuları müzakere edilecek.

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı. Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.

Azerbaycan, Karabağ Ermenilerinin temsilcilerini entegrasyon konularını görüşmek üzere Yevlah şehrine davet etmişti.

aa-20230921-32205043-32205038-azerbaycanli-yetkililer-ile-karabagdaki-ermenilerin-temsilcilerinin-gorusmesi-basladi.jpg

aa-20230921-32205043-32205041-azerbaycanli-yetkililer-ile-karabagdaki-ermenilerin-temsilcilerinin-gorusmesi-basladi.jpg

Öne Çıkanlar
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Son Haberler
Ahmet Davutoğlu Atatürk'e saldıran imam hatipliye sahip çıktı Güncel
Ahmet Davutoğlu Atatürk'e saldıran imam hatipliye sahip çıktı
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde berabere kaldı. Ülke puanında durum değişti Spor
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde berabere kaldı. Ülke puanında durum değişti
Selma Ergeç annesiyle görüntülendi. “Türkçe bilmiyor! Annemi pas geçin” Magazin
Selma Ergeç annesiyle görüntülendi. “Türkçe bilmiyor! Annemi pas geçin”
Kamyon bariyerlere girdi: 1 ölü, 1 yaralı Güncel
Kamyon bariyerlere girdi: 1 ölü, 1 yaralı
Gazeteci Fatih Altaylı, Cumhuriyet Halk Partisi'nde ajanlar var dedi ifşa etti Siyaset
Gazeteci Fatih Altaylı, Cumhuriyet Halk Partisi'nde ajanlar var dedi ifşa etti
3. Lige çıkmak için bomba transferler yaptılar. İmzaların ardı arkası kesilmiyor Spor
3. Lige çıkmak için bomba transferler yaptılar. İmzaların ardı arkası kesilmiyor