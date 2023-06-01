Azgın teke hastalığı nedir? Benim profilimi erkekler değil sadece olgun bayanlar takip etsin. Sosyal medyaya yıkıp geçen video

Sosyal medyada yayılan bir video viral oldu. Yaşlı ve çiftçi olduğu düşünülen bir adamın “Benim profilimi erkekler takip etmesin sadece olgun bayanlar takip etsin” demesi sosyal medyayı yıktı geçti.

Çok sayıda paylaşım, beğeni ve yorum alan video kısa süre içinde viral oldu.

"BENİM PROFİLİMİ SADECE OLGUN BAYANLAR TAKİP ETSİN"

Yaşlı adamın konuşmalarının tamamı:

Arkadaşlar ben mi söyleyemiyorum siz mi anlamıyorsunuz. Benim profilimi erkekler takip etmesin sadece olgun bayanlar takip etsin ya. Ben mi anlatamıyorum siz mi anlamıyorsunuz. Ağır konuşurum bak. Beğenmeyin benimkini ya alla alla.

Videonun ardından sosyal medyada ‘azgın teke hastalığı’ söylemleri yayıldı.

AZGIN TEKE HASTALIĞI NEDİR

Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) Başkanı Dr. Cem Keçe azgın teke hastalığını “Orta yaş krizine giren, cinsel isteğinde yalancı artış yaşayan, evini, karısını, işini veya sosyal çevresini terk etmeye teşebbüs eden, kıskançlığı artan, çapkınlık yapan ve keyfine düşkün olan erkeklere halk arasında azgın teke, bu durumun yaşanmasına da 'Azgın Teke Sendromu' denir.” şeklinde tanımlamış.