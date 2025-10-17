Kapadokya’da dünyaya geldiği kabul edilen ve dünyanın pek çok yerinde adına inşa edilmiş kilise ve şapeller bulunan Aziz George’un doğduğu köy olarak bilinen Güzelöz, Kayseri’nin Kapadokya’ya açılan kapısı Yeşilhisar sınırları içinde bulunuyor. Tarihi mahallelerden Güzelöz, peribacaları, kayadan oyma mağaraları ve çok sayıda kilisesiyle dikkat çekiyor.

Güzelöz ile Başköy arasında konumlanan Aziz George Kilisesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan restorasyon çalışmalarının bitirilmesinin ardından bölge turizminin önemli bir ivme kazanması bekleniyor. Güzelöz Mahallesi’ne komşu olan Başköy Mahallesi de yıkılmaya yüz tutmuş tarihi Rum evleri, 1913 tarihli taştan yapılmış Başköy İlkokulu ile turizm destinasyonu arasında yer almayı umuyor.

Kapadokya Alanı Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı ve Brezilya'nın fahri konsolosu Ömer Tosun, yaptığı açıklamada, 3. yüzyılda yaşamış Aziz George’un Hristiyanlar için çok önemli bir figür olduğunu, pek çok ülkede adına ibadet yerleri yapıldığını aktardı.

Kapadokya'daki bir otelde tanıştıkları Brezilyalı ünlü bir film yapımcısının "Beni Kapadokyalı Aziz'in köyüne götürün" ricası üzerine köyü rehberlerle araştırdıklarını anlatan Tosun, şunları kaydetti:

"Güzelöz köyünü sonunda bulduk. Bir kiliseye geldik, Brezilyalı turistler gezdiler, duvarda Aziz George'un resmine kapanarak ağladılar. Sonra Hristiyanlık tarihi için ne kadar önemli olduğunu anlattılar. Aziz George, Katolik, Ortodoks ve Anglikanların azizi olarak biliniyor. Moskova'nın, İngiltere'nin, Brezilya'nın, Gürcistan'ın koruyucu azizi olarak kabul ediliyor. Aziz, bu vadinin içinde doğmuş. Annesinin Kapadokyalı, babasının Filistinli olduğu biliniyor."

Aziz George Kilisesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonunun başlatıldığını belirten Tosun, "Hac yeri olmasa da saygı gösterilen bir yer olacak. Burası yeni bir destinasyon ve konaklama sayısının artması demek." ifadesini kullandı.

"ÜLKEMİZİN, BÖLGEMİZİN TANITIMINA POZİTİF ANLAMDA KATKI SAĞLAYACAKTIR"

Kapadokya'ya yeni bir destinasyon alanı açmak için restorasyonun önemine vurgu yapan Tosun, sözlerine şöyle devam etti:

"Brezilyalı film yapımcısına restorasyonun başladığına dair fotoğraf attım, sevindi, ağladı. 'Hemen oraya gelmem lazım.' dedi. Bölgemizde doğmuş, büyümüş Aziz George'un köyünü restore ederek turizme ve inananlara saygı anlamında ortaya çıkarmamız lazım. Ülkemizin, bölgemizin tanıtımına pozitif anlamda katkı sağlayacaktır, misafirlerimizin sayısı artacaktır."