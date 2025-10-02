Son dönemde CHP'li belediyelere yönelik düzenlenen operasyonların kilit ismi olarak öne çıkan ve aynı soruşturma kapsamında 'suç örgütü lideri' olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.
Soruşturma kapsamında alınan karar doğrultusunda, Aktaş’a ait tüm mal varlığının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildiği bildirildi. İtirafçı' Aziz İhsan Aktaş'ın şirketlerine kayyum atandı.
Öte yandan HalkTV, Aktaş'a ait olan ve kayyum atanan şirketlerin listesini yayımladı.
Buna göre listede şu şirketler yer alıyor:
BİLGİNAY TEMİZLİK HİZMETLERİ YEMEKÇİLİK BİLGİSAYAR İLAÇLAMA ORGANİZASYON TAŞIMACILIK İNŞAAT DANIŞMANLIK TEKSTİL AYAKKABICILIK TURİZM TİCARET PAZARLAMA SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
BARKA ATIK YÖNETİMİ TAŞIMACILIK MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE PROJE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ
İÇKALE SOSYAL HİZMETLER TAŞIMACILIK İNŞAAT GIDA TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
PROVEK İLAÇ KİMYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VEKONTEK SAĞLIK ANONİM ŞİRKETİ
ELİF LPG VE AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
GÜVEN ELİF OTOYOL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ
İNTURSA DENİZCİLİK VE TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
TURKUAZ İSG SOSYAL HİZMETLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇEVRE ÖLÇÜM MERKEZİ PAZARLAMA TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İLDENİZ ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
BABİL OTO YEDEK PARÇA LİMİTED ŞİRKETİ
KALESUR İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
CİHANGİR MİMARLIK İNŞAAT MÜHENDİSLİK GAYRİMENKUL İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ABT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
YSF ARAÇ KİRALAMA PETROL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKET
TULPAR AKARYAKIT DAĞITIMSANAYİ VE TİCARET LİMİTED
AKTAŞ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
PİRİPAK HİJYENİK VE TEMİZLİK ÜRÜNLER SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
BİG PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
SANART RESTORASYON PROJE İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ERATO OTOMOTİV İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
PERLA DENİZCİLİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
DBH GLOBAL İNŞ.TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ