Aziz Yıldırım başkan adaylığı için kararını verdi!

Fenerbahçe'de yapılacak olan seçimde başkan adayı olup olmayacağı merak edilen Aziz Yıldırım'ın kararı ortaya çıktı. Yıldırım, kesin olarak aday olmama kararı aldı.

21 Eylül'de Fenerbahçe'de yapılacak başkanlık seçimi öncesi Aziz Yıldırım, "Ben yokum" dedi.

Önceki günlerde aday olacağı yönünde iddialar ortaya atılırken Yıldırım'ın, bu fikirden vazgeçtiği öğrenildi.

Kurmaylarıyla bir durum değerlendirmesinde bulunan Yıldırım'ın aday olmama ve hiçbir adayı desteklememe yönünde karar aldığı belirtildi. Öte yandan diğer adaylar Sadettin Saran ile Hakan Bilal Kutlualp'in birleşeceği konuşuluyor.

