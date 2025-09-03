Fenerbahçe'den fırsat transferi! Taraftarlar çılgına dönecek

Kanatlarını Kerem Aktürkoğlu ve Nene transferleriyle güçlendiren Fenerbahçe, fırsat transferi de kovalıyor. Bu fırsatlardan biri transfer gecikmesiyle sarı-lacivertlilerin ayağına geldi.

FENERBAHÇE JOTA SILVA'YI KOVALIYOR



İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'te oynayan Portekizli Jota Silva'nın Sporting Lizbon'a transferi önceki gün evraklarının yetişmemesi nedeniyle iptal oldu.

Bu durum sonrasında gözler, transferin devam ettiği Türkiye'ye çevrildi. Kanat bölgesine alternatif isim arayan Fenerbahçe, 26 yaşındaki yıldız için devreye girdi. İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2028'de bitecek olan Portekizli kanat, hem sağ hem de sol açıkta görev alabilmesi nedeniyle kulüplerin iştahını kabartıyor.

