Fenerbahçe'nin gençleri kasasını doldurdu!

Fenerbahçe'nin altyapısından yetiştirdiği ve düşük ücretlerler kadrosuna kattığı 4 yıldızın satışından kazandığı para dikkat çekti.



Son olarak alt yapısından yetişen 19 yaşındaki stoperi Yusuf Akçiçek'i 22 milyon euroya Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'a satan Sarı-Lacivertliler, Temmuz 2017'de Makedon ekibi Rabotnicki'den 180 bin euroya kadrosuna kattığı Eljif Elmas'ı Temmuz 2019'da 17.7 milyon euro karşılığında Napoli'ye gönderdi.Kanarya, Temmuz 2018'de 4.4 milyon euroya aldığı Ferdi Kadıoğlu'nu ise geçen sezon 30 milyon euroya Brighton'a satmıştı.

Altyapıdan yetişen Arda Güler de Temmuz 2023'te 24 milyon euroya Real Madrid'e satıldı. 4.6 milyon euro ödenen futbolculardan yaklaşık 95 milyon euro kazanıldı.

