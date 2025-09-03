Fenerbahçe'nin gençleri kasasını doldurdu!

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin gençleri kasasını doldurdu!

Yusuf Akçiçek'i 22 milyon euro karşılığında Al Hilal'e gönderen Fenerbahçe'de son yıllarda genç oyunculardan oldukça yüksek bir gelir elde etmeyi başardı. Sarı-lacivertliler, 4 genç oyuncusunun satışından yaklaşık 100 milyon euro gibi bir geliri kasasına koydu.

Fenerbahçe'nin altyapısından yetiştirdiği ve düşük ücretlerler kadrosuna kattığı 4 yıldızın satışından kazandığı para dikkat çekti.

Son olarak alt yapısından yetişen 19 yaşındaki stoperi Yusuf Akçiçek'i 22 milyon euroya Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'a satan Sarı-Lacivertliler, Temmuz 2017'de Makedon ekibi Rabotnicki'den 180 bin euroya kadrosuna kattığı Eljif Elmas'ı Temmuz 2019'da 17.7 milyon euro karşılığında Napoli'ye gönderdi.Kanarya, Temmuz 2018'de 4.4 milyon euroya aldığı Ferdi Kadıoğlu'nu ise geçen sezon 30 milyon euroya Brighton'a satmıştı.

Büyük Cenk Tosun sürprizi! Süper Lig ekibine imza: Fenerbahçe efsanesi teknik direktörü oluyorBüyük Cenk Tosun sürprizi! Süper Lig ekibine imza: Fenerbahçe efsanesi teknik direktörü oluyor

arda-guler-ferdi-kadioglu-1667542598-95658.jpg

Abdullah Kiğılı'dan Aziz Yıldırım'a salvolar! Yıllarca en yakınındaki isim olmuştu...Abdullah Kiğılı'dan Aziz Yıldırım'a salvolar! Yıllarca en yakınındaki isim olmuştu...

Altyapıdan yetişen Arda Güler de Temmuz 2023'te 24 milyon euroya Real Madrid'e satıldı. 4.6 milyon euro ödenen futbolculardan yaklaşık 95 milyon euro kazanıldı.

İsmail Kartal'ın fotoğrafını kim sızdırdı? İşin içinde TÜSİAD varİsmail Kartal'ın fotoğrafını kim sızdırdı? İşin içinde TÜSİAD var

Galatasaray istiyordu! Pavard kararını verdiGalatasaray istiyordu! Pavard kararını verdi

Tanju Özcan geri adım attı! Ali Koç'tan özür diledi: Üzerimden geçtiTanju Özcan geri adım attı! Ali Koç'tan özür diledi: Üzerimden geçti

Son Haberler
10 yıla yakın hapis cezası bulunan şahıs yakalandı!
10 yıla yakın hapis cezası bulunan şahıs yakalandı!
VİOP’ta BIST 30 kontratı yükselişe geçti! (3 Eylül 2025)
VİOP’ta BIST 30 kontratı yükselişe geçti!
Eylül ayı kira zam oranı belli oldu (3 Ağustos 2025)
Eylül ayı kira zam oranı belli oldu
Küresel piyasalar ABD'de mali kaygıların artmasıyla negatif seyrediyor! (3 Eylül 2025)
Küresel piyasalar ABD'de mali kaygıların artmasıyla negatif seyrediyor! (3 Eylül 2025)
Borsa güne yatay başladı (3 Eylül 2025)
Borsa güne yatay başladı