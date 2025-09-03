Fernando Muslera'dan Uğurcan Çakır'a sürpriz telefon!

Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrasında kaleci arayışına çıkan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde liste teslim edilmesine kısa süre kala Türk futbol tarihinde bir Türk oyuncuya en çok ücreti vererek transferi gerçekleştirdi. Trabzonspor ve A Milli Takım'ın file bekçisi Uğurcan Çakır'ı KDV dahil 33 milyon euro artı 3 milyon euro bonuslar karşılığında kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, bu soruna da tarihi bir imza ile noktayı koydu.

FERNANDO MUSLERA'DAN UĞURCAN ÇAKIR'A DESTEK

Uğurcan Çakır transferine ise en çok Fernando Muslera sevindi. Aslan'ın eski 1 numarası, yerine gelen Uğurcan'ı arayarak destek verdi. Galatasaray'da oynadığı dönemde Uğurcan'dan övgüyle bahseden Muslera, transfer gerçekleşir gerçekleşmez milli kaleciyi aradı ve mutluluğunu paylaştı.

Uruguaylı kaleci, daha önce Uğurcan'ın, kaval kemiği kırıldığı dönemde kendisini ilk arayan meslektaşı olduğunu açıklamıştı.

