Fernando Muslera'dan Uğurcan Çakır'a sürpriz telefon!

Kaynak: Haber Merkezi
Fernando Muslera'dan Uğurcan Çakır'a sürpriz telefon!

Galatasaray, Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı kadrosuna kattığın açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından sarı-kırmızılıların efsane eldiven Fernando Muslera, meslektaşını aradı.

Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrasında kaleci arayışına çıkan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde liste teslim edilmesine kısa süre kala Türk futbol tarihinde bir Türk oyuncuya en çok ücreti vererek transferi gerçekleştirdi. Trabzonspor ve A Milli Takım'ın file bekçisi Uğurcan Çakır'ı KDV dahil 33 milyon euro artı 3 milyon euro bonuslar karşılığında kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, bu soruna da tarihi bir imza ile noktayı koydu.

Transferi resmen duyurdular! Süper Lig devi Sadio Mane'yi getiriyor: Yılın sürpriziTransferi resmen duyurdular! Süper Lig devi Sadio Mane'yi getiriyor: Yılın sürprizi

ezgptsfxiai7bd1.jpg

Fenerbahçe'nin gençleri kasasını doldurdu!Fenerbahçe'nin gençleri kasasını doldurdu!

FERNANDO MUSLERA'DAN UĞURCAN ÇAKIR'A DESTEK

Uğurcan Çakır transferine ise en çok Fernando Muslera sevindi. Aslan'ın eski 1 numarası, yerine gelen Uğurcan'ı arayarak destek verdi. Galatasaray'da oynadığı dönemde Uğurcan'dan övgüyle bahseden Muslera, transfer gerçekleşir gerçekleşmez milli kaleciyi aradı ve mutluluğunu paylaştı.

Uruguaylı kaleci, daha önce Uğurcan'ın, kaval kemiği kırıldığı dönemde kendisini ilk arayan meslektaşı olduğunu açıklamıştı.

Fenerbahçe'den fırsat transferi! Taraftarlar çılgına dönecekFenerbahçe'den fırsat transferi! Taraftarlar çılgına dönecek

Tanju Özcan geri adım attı! Ali Koç'tan özür diledi: Üzerimden geçtiTanju Özcan geri adım attı! Ali Koç'tan özür diledi: Üzerimden geçti

Büyük Cenk Tosun sürprizi! Süper Lig ekibine imza: Fenerbahçe efsanesi teknik direktörü oluyorBüyük Cenk Tosun sürprizi! Süper Lig ekibine imza: Fenerbahçe efsanesi teknik direktörü oluyor

Abdullah Kiğılı'dan Aziz Yıldırım'a salvolar! Yıllarca en yakınındaki isim olmuştu...Abdullah Kiğılı'dan Aziz Yıldırım'a salvolar! Yıllarca en yakınındaki isim olmuştu...

Son Haberler
10 yıla yakın hapis cezası bulunan şahıs yakalandı!
10 yıla yakın hapis cezası bulunan şahıs yakalandı!
VİOP’ta BIST 30 kontratı yükselişe geçti! (3 Eylül 2025)
VİOP’ta BIST 30 kontratı yükselişe geçti!
Eylül ayı kira zam oranı belli oldu (3 Ağustos 2025)
Eylül ayı kira zam oranı belli oldu
Küresel piyasalar ABD'de mali kaygıların artmasıyla negatif seyrediyor! (3 Eylül 2025)
Küresel piyasalar ABD'de mali kaygıların artmasıyla negatif seyrediyor! (3 Eylül 2025)
Borsa güne yatay başladı (3 Eylül 2025)
Borsa güne yatay başladı