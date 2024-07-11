Aziz Yıldırım haklı çıktı

Düzenleme: Muhammed Mirza Şeker
Aziz Yıldırım haklı çıktı

Servet Yardımcı'nın adaylıktan çekilmesi sonrası Mehmet Büyükekşi'nin yeniden TFF Başkanı seçilmesi beklenirken Aziz Yıldırım sözleri gündem oldu.

18 Temmuz'da gerçekleşecek olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlık seçimi öncesi ortalık bir anda karıştı.

UYANIK VE YARDIMCI ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Adaylık için resmi belgelerin TFF'ye verilmesi için tanınan zamanın bitmesine saatler kala önce İsmail Uyanık daha sonra da Servet Yardımcı adaylıktan çekildiğini duyurdu.

İki isimde adaylıktan çekilmelerine dair yaptıkları açıklamalarda kirli bir düzen tarafından baskı ve şantaj gördüklerini ifade etti.

BÜYÜKEKŞİ'NİN KAZANMASI BEKLENİYOR

Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi büyük kulüplerin desteğini alan Servet Yardımcı'nın çekilmesi sonrası adı pek çok skandalla anılan Mehmet Büyükekşi'nin İbrahim Hacıosmanoğlu karşısında seçimi kazanıp yeniden başkan olması bekleniyor.

"AZİZ YILDIRIM HAKLI ÇIKTI"

Oluşan bu tablo sonrasında Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın sözleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Fenerbahçe başkan adaylı sürecinde geçtiğimiz haftalarda bir açıklama yapan Aziz Yıldırım, "ben seçilirsem TFF Başkanı değişir. Ben seçilmezsem devam etme şansı var" demişti.

Aziz Yıldırım'ın bu sözlerini yeniden paylaşan sosyal medya kullanıcıları "haklı çıktı" yorumunu yaptı.

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