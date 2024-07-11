Fenerbahçe'de ayrılık depremi

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Faslı kanat oyuncusu Samya Hassani'yle yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuyla karşılıklı anlaşıldığı belirtilerek, "Kendisine bugüne dek verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

İşte açıklamanın tamamı:

''Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımızın sporcularından Samya Hassani ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır.

Kendisine bugüne dek verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.''

Bu ayrılık Fenerbahçe taraftarında deprem etkisi yarattı.