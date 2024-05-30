Aziz Yıldırım için ölmeye hazır olduğunu açıkladı

Fenerbahçe’de başkanlık yarışı kızışırken Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın atışmaları da gündemdeki yerini koruyor.

Kongre üyeleriyle Kalamış’ta bir araya gelen ali Koç Aziz Yıldırım’ın kendisi hakkındaki iddialarına tek tek yanıt verdi.

Ali Koç, Aziz Yıldırım'a yönelik ‘FETÖ'cü’ iddialarına açıklık getirdi.

Aziz Yıldırım hakkında asla böyle bir söz söylemediğini belirten Ali Koç şöyle konuştu:

Ben Aziz Yıldırım'a 'FETÖ'cü demişim.

Böyle bir şey olabilir mi?

Ben Aziz Yıldırım için 6 sene ölmeye hazır insanlardan biriydim!

“HELAL OLSUN DEDİ”

Yanındaki bazı arkadaşları kulübe gelmiyordu.

4-5 kişi yönettik kulübü.

2018'de beni FETÖ projesi ilan etti.

Cezaevinde bana ‘Helal olsun kaçmadı’ diyen adam beni gidip siyasetçilere mektupla şikayet etti!

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un başkanlık adaylığını açıklamasının ardından yaşanan gerilimli anlar, taraftarlar arasında büyük yankı buldu.

Koç'un bu konuşması, taraftarlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı ve sözleri sosyal medyada hızla yayılarak viral oldu.