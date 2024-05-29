Ali Koç'un büyük bombasını açıkladı. Uçak biletini aldı İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe kongresi öncesi Aziz Yıldırım'ın vaadi herkesin dilinde.

Mourinho ile anlaşmış. Takımın başına geçecekmiş.

Portekizli hocayı herkes tanıyor. Pahalı bir adam. Milyonlarca sterlin istiyor. Yardımcıları için de. Bir de şartları var. Yıldız oyuncu listesi veriyor, transfer edilmesini şart koşuyor.

Peki bunlar yapılınca şampiyonluk garanti mi? Değil elbette. Tottenham'dan kovuldu mesela. Roma'dan da.

İsmail Kartal 99 puan topladı bu ligde. Bazı nedenlerle ki bunu herke biliyor, şampiyon olamadı.

Mourinho 150 puan mı alacak?

Fenerbahçe camiasının merak ettiği şu.

Peki Aziz Yıldırım bu gibi vaatlerde bulunurken Ali Koç ne yapıyor?

Neden Aziz Yıldırım'dan önce menajeriyle bir görüşme yaptırdığı Mourinho ile sesi sedası çıkmıyor?

Peki sizce neden?

Ali Koç'un parası Aziz Yıldırım'dan daha mı az?

İstediğini alamaz mı?

Alıp da getiremez mi?

Fakir mi?

Parası mı yok?

Darlık mı çekiyor?

Hayır elbette ki. Şüphe duyuyor.

Neyse... Geleyim sadede.

Ali Koç'un hocası da belli yeni sezon için, transferleri de.

Akla hayale gelmeyecek isimler olduğunu biliyorum.

Hayatında bir numaraya Fenerbahçe'yi koyan Koç'un varlığını bile feda edeceğine itirazı olan var mı?

Ben inanıyorum.

Onun için diyorum ki; Ali Koç'un hocası da belli, transferleri de.

Hem de dünyaca ünlü isimler.

Şu anda açıklayamıyorum.

Çünkü şovu sevmediği için kendisi de söylemiyor, biliyorum.

Ama şunu bilin ki... Ali Koç seçimi kazandığında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak; bunu da iddia ediyorum.