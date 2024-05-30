Mourinho'nun alacağı maaşı açıkladı. Rakamı duyanların nutku tutuldu

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım, seçilmeleri halinde teknik direktör görevine Jose Mourinho'nun getirileceğini açıklamıştı. Yıldırım, 3 yıllık anlaşma sağladıkları dünyaca ünlü Portekizli hocayı gelecek hafta İstanbul'a getireceğini duyurmuştu.

Bu gelişmelerin yankıları devam ederken Rasim Ozan Kütahyalı, Rönesans Spor TV adlı YouTube kanalında Jose Mourinho'nun alacağı ücret ve kaç yıllık sözleşme imzalayacağı konusunda gündem yaratacak bir iddiada bulundu.

Rasim Ozan Kütahyalı, "Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho görüşmelerine dair birkaç bilgi vermek istiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim bazı konularda palavra atıyor. Neden? Senelik 16 milyon Euro maaş alacak. Bu da bizim Okan Buruk'un 10 katı maaşı yapıyor. Okan da önümüzdeki seneden sonra yıllık 50 milyon TL kazanacak. Mourinho'nun sözleşmesi 3 yıl değil, 1 yıl' dedi.

Kütahyalı ayrıca Mourinho'nun, Suudi Arabistan ile birkaç panel anlaşmasının bulunduğunu da sözlerine ekleyip, "Panellerden biri Fenerbahçe’nin maçıyla çakışırsa Mourinho o maç Fenerbahçe’nin başında olamayacak, yardımcısı görev yapacakmış. Galatasaray maçına denk gelirse de olmayacak. Aziz Yıldırım bunu kabul etmiş" ifadesini kullandı.