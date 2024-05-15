Aziz Yıldırım 2018'de seçimi kaybedince ne yaptığını açıkladı. 'Eve gittik iki kadeh viski çektik rahatladık'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Aziz Yıldırım 2018'de seçimi kaybedince ne yaptığını açıkladı. 'Eve gittik iki kadeh viski çektik rahatladık'
Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, yeniden adaylığını açıkladığı basın toplantısında söyledikleri sosyal medyayı salladı.

Fenerbahçe'de haziran ayında yapılacak başkanlık seçiminde adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım bugün geniş kapsamlı bir basın toplantısı düzenledi.

Neden başkanlığa yeniden talip olduğunu, seçilmesi halinde yapacaklarını ve teknik direktörlük görevine getirmeyi planladığı Mourinho ile görüşmesi ile ilgili açıklamalar yapan Aziz Yıldırım'ın 2018 yılında kaybettiği seçim ile ilgili söyledikleri sosyal medyayı salladı.

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Ali Koç ile girdiği yarışı kaybettikten sonra sessizce arabasına binip gittiği için eleştirildiğini söyleyen Aziz Yıldırım, o gece neler yaşadığını yıllar sonra anlattı.

Aziz Yıldırım, "Ali Koç ile küs değilim. Seçimi kaybettim, vay efendim garajdan gitmişim. Nereden, havadan mı gideyim? Arabam garajda. Seçimi kaybetmişim, üzüntülüydük, arabaya bindik eve gittik. İki kadeh de viskiyi çektik, rahatladık. Allah Allah ya" ifadelerini kullandı.

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