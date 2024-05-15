Aziz Yıldırım intikamını böyle alacak. Sözleri arşivden çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Aziz Yıldırım intikamını böyle alacak. Sözleri arşivden çıktı
Fenerbahçe'de seçimler yaklaşırken Aziz Yıldırım'ın sözleri yeniden gündem oldu.

Süper Lig’de sezonun bitmesine son 2 hafta kalırken şampiyonluk umutları iyice azalan Fenerbahçe’de gözler yaklaşan seçimlere çevrildi.

8-9 Haziran'da yapılacak olan seçimler için uzun süre tek aday yer alırken son bir haftada ortalık karıştı.

Daha önce yaptığı açıklamalarda başkanlığı sezon sonunda bırakacağını açıklayan Ali Koç kararından vazgeçti.

1 dönem daha başkan olmak için adaylığı açıklayan Ali Koç hazırlıklarına başladı.

Başkan adaylığını daha önceden açıklayan Sadettin Saran ise Ali Koç lehine yarıştan çekildi.

Bu sezon alınan kötü sonuçlar sonrası bir grup üye Ali Koç’un istifasını isterken Aziz Yıldırım’dan da flaş bir karar geldi.

Geçtiğimiz günlerde kısa bir açıklama yapan Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığı için adaylığını koydu.

Aziz Yıldırım’ın bu kararı camianın belli bir kısmında büyük bir heyecan yaratırken Yıldırım’ın eski bir konuşması yeniden gündem oldu.

Aziz Yıldırım’ın 2 sene önce Ali Koç yönetimini bombaladığı video yeniden gündem olurken kullanıcılar yorum ve beğeni yağdırdı.

İşte Aziz Yıldırım’ın yeniden gündem olan sözleri:

“Gözünün üstünde kaşın yok demeyeceksin, hapse gideceksin hapse. Bunları yapacaksın. Bugüne kadar sabrettim, bundan sonra sabretmem. Yanındaki insanlar şunu söylüyor 'Aziz Yıldırım'a göstereceğiz' diyor yanındakiler. Neyi göstereceksiniz? Her gecenin sabahı olmaz, bunu bilin. Beni fazla kızdırmayın ayıp denen bir şey var! Sustukça üstümüze geliyorsunuz ben Fenerbahçe’nin kendisiyim 30 yılımı bu kulübe verdim”

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