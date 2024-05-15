Ali Koç rest çekti. Bomba patladı

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Ali Koç rest çekti. Bomba patladı
Aziz Yıldırım'ın Mourinho hamlesine Ali Koç'tan yanıt geldi.

Süper Lig’in bitmesinin ardından 30-31 Mayıs tarihleri arasında seçimli Olağan Genel Kurul’a giderek yeni başkanını seçecek Fenerbahçe’de ortam kızıştı.

ALİ KOÇ VE AZİZ YILDIRIM YENİDEN KARŞI KARŞIYA

Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıklayan Sadettin Saran Ali Koç’un aday olmaya karar vermesi üzerine onun lehine çekildiğini açıkladı.

Ali Koç’un adaylık kararı gündemdeki yerini korurken bir bomba da Aziz Yıldırım’dan geldi.

Ali Koç karşısında adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım seçilmesi halinde dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile anlaştığını duyurdu.

RAFAEL BENITEZ İLE GÖRÜŞÜYOR

Jose Mourinho ismi camiada heyecan yaratırken seçimi kazanmayı kafasına koyan Ali Koç rest çekti.

İsmail Kartal ile sezon sonunda yollarını ayıracak olan Ali Koç, Rafael Benitez ile görüşmelere başladı.

KUPALARI

Kariyerinde 1 Şampiyonlar Ligi 1 Avrupa Ligi 1 UEFA Kupası 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası 2 İspanya La Liga 1 UEFA Süper Kupa 1 İngiltere Kupası 1 İtalya Kupası 2 İtalya Süper Kupası 1 İngiltere Süper Kupası ve 1 İngiltere Championship şampiyonluğu yaşadı.

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