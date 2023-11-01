Aziz Yıldırım'ın davası yeniden görülecek. Mahkemeden flaş karar

364 gün haksız yere hapis yatan Aziz Yıldırım'ın maliyeye açtığı tazminat davası yeniden görülecek.

Aziz Yıldırım'ın davası yeniden görülecek. Mahkemeden flaş karar

Hürriyet'te yer alan habere göre, Aziz Yıldırım şike kumpasında 364 gün haksız yere hapis yattığı için Maliye’ye 777 bin 741 TL’lik dava açmış, mahkeme ise 8 bin TL maddi, 100 bin TL de manevi tazminata karar vermişti

DAVASI YENİDEN GÖRÜLECEK
Bu karardan memnun kalmayan Fenerbahçe eski başkanının itirazı üzerine dosyayı inceleyen istinaf mahkemesi Yıldırım’ın gözaltı kararı öncesindeki şirket ortaklıklarının ve gelir kaynaklarının araştırılmadığını gerekçe göstererek kararı bozdu. Bu kararın ardından Yıldırım’ın tazminat davası yeniden görülecek.

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