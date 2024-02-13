Aziz Yıldırım imzayı attı

Dearsan Shipyard, açık deniz karakol gemisi, karakol gemisi ve korvet gibi çok çeşitli savaş gemileri üretiyor. Şirket, 2023 yılında Nijerya Deniz Kuvvetleri'ne 2 adet karakol gemisi satmıştı.

Üretiminin büyük bölümünü Tuzla'daki tersanesinde gerçekleştiren şirket, Nijerya'nın ardından Kazakistan'a da savaş gemisi ihraç edecek.

Dearsan, daha önce de Türkmenistan Donanması'na bir donanma teslim etmişti.

Şirket, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda “Dearsan, savunma sanayiinde ülkemizi yurtdışındaki farklı ülkelerde başarıyla temsil ediyor. Çalıştığımız projelere bir yenisini daha ekledik. 17 Kasım'da Dearsan olarak, Kazakistan Devlet Yetkilileri'yle tersane yatırımı için bir sözleşme imzaladık.” ifadelerini kullandı.