Aziz Yıldırım imzayı attı

Tayyip Salih Yılmaz
Aziz Yıldırım imzayı attı
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığı ile Türkiye'nin tanınan isimlerinden biri olan Dearsan Tersanesi'nin sahibi. Son zamanlarda savunma sanayiinde imzaladığı anlaşmalarla gündeme gelen Yıldırım, Kazakistan'la da savaş gemisi üretimi için anlaştı.

Dearsan Shipyard, açık deniz karakol gemisi, karakol gemisi ve korvet gibi çok çeşitli savaş gemileri üretiyor. Şirket, 2023 yılında Nijerya Deniz Kuvvetleri'ne 2 adet karakol gemisi satmıştı.

Üretiminin büyük bölümünü Tuzla'daki tersanesinde gerçekleştiren şirket, Nijerya'nın ardından Kazakistan'a da savaş gemisi ihraç edecek.

Dearsan, daha önce de Türkmenistan Donanması'na bir donanma teslim etmişti.

dearsan-opv-76.jpg

Şirket, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda “Dearsan, savunma sanayiinde ülkemizi yurtdışındaki farklı ülkelerde başarıyla temsil ediyor. Çalıştığımız projelere bir yenisini daha ekledik. 17 Kasım'da Dearsan olarak, Kazakistan Devlet Yetkilileri'yle tersane yatırımı için bir sözleşme imzaladık.” ifadelerini kullandı.

ekran-alintisi.jpg

İlgili Haberler
Ekrem İmamoğlu 'Dursun başkan Dursun başkan' diye bağırdı Özbek kayıplara karıştı. Spor İstanbul toplantısına damga vuran olay
Ali Koç Sadettin Saran'a ne dedi? Aziz Yıldırım aday olacak mı? Şerafettin Tilki Fenerbahçe'nin kalbinden bildiriyor
Ali Koç tüm çalışanlarla poz verdi. Aziz Yıldırım'a mesaj gönderdi
Fenerbahçe'de kongre rüzgarı sert esmeye başladı. Aziz Yıldırım'dan Sadettin Saran açıklaması
Cübbeli Ahmet ve Aziz Yıldırım neler konuştu. Hapishane arkadaşları buluştu
Ümit Özat’tan Ali Koç’u uykusuz bırakacak sözler: Aziz Yıldırım korkusu devam ediyor
Aziz Yıldırım'ın davası yeniden görülecek. Mahkemeden flaş karar
Son Haberler
Geceyi böyle geçirirseniz uyurken kilo vereceksiniz Sağlık
Geceyi böyle geçirirseniz uyurken kilo vereceksiniz
İtalya Savunma Bakanı hastaneye kaldırıldı Dünya
İtalya Savunma Bakanı hastaneye kaldırıldı
Ortaköy'de 2 kişi denize düştü. Biri kurtarıldı diğeri kayıp Gündem
Ortaköy'de 2 kişi denize düştü. Biri kurtarıldı diğeri kayıp
'Patpat' devrildi: Sürücü öldü Gündem
'Patpat' devrildi: Sürücü öldü
Microsoft tüm zamanların en değerli şirketi oldu Teknoloji
Microsoft tüm zamanların en değerli şirketi oldu
Gazze’de can kaybı 28 bin 473’e yükseldi Dünya
Gazze’de can kaybı 28 bin 473’e yükseldi
Erişim engeline sınırötesi çözüm Gündem
Erişim engeline sınırötesi çözüm