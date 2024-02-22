Azmi Karamahmutoğlu canlı yayında acı gerçeği açıkladı. ‘Esenyurt Türk’tür Türk kalacak’. Artık bu slogan yurt içindeki yerler için atılıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Azmi Karamahmutoğlu canlı yayında acı gerçeği açıkladı. ‘Esenyurt Türk’tür Türk kalacak’. Artık bu slogan yurt içindeki yerler için atılıyor
Zafer Partisi İBB adayı Azmi Karamahmutoğlu katıldığı bir televizyon programında Esenyurt’ta yaptıkları gezi esnasında gençlerin attığı “Esenyurt Türk’tür Türk kalacak” sloganı hakkında konuştu.

Zafer Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu, Sözcü TV’de yayınlanan “Nokta Atışı” programına katıldı.

Canlı yayında konuşan Karamahmutoğlu, Türkiye’nin acı bir gerçeğine dikkat çekti.

Seçim çalışmaları kapsamında Esenyurt’a gittiğini belirten Karamahmutoğlu, teşkilattan çıktıkları esnada gençlerin “Esenyurt Türk’tür Türk kalacak” diye slogan atmalarına ürperdiğini açıkladı.

Karamahmutoğlu, ürpermesinin sebebi olarak ise, bu sloganın eskiden ulusal sınırların dışındaki coğrafyalar için atıldığını belirterek, “Kerkük Türk'tür Türk kalacak, Kıbrıs Türk'tür Türk kalacak gibi” diyerek sözlerine açıklık getirdi.

Karamahmutoğlu, konuşmasının devamında hükümete yüklenerek, “Be hey, AKP hükümeti mevziyi bu kadar mı geri çektik de çocuklar bu sloganı atıyorlar” sözleriyle eleştirdi.

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