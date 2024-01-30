Fatih Portakal İstanbul'u kimin kazanacağını açıkladı. Canlı yayında ölçtü biçti sürpriz ismi söyledi

Aday sayısının 8'e kadar yükselebileceği iddia edilirken İBB yarışı merak konusu oldu.

Anketler rekabetin Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında yoğunlaşacağını gösterirken gazeteci Fatih Portakal muhalefet partilerinin seçime ayrı ayrı girmesi hakkında dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Fatih Portakal, Cumhur İttifakı'nın "dimdik ayakta" olduğunu ifade ederek kazanacak adayın kim olduğu konusunda değerlendirmeler yaptı.

DİĞER PARTİLER NE YAPACAK?

31 Mart'ta İBB için yarışacak olup şimdiye dek netleşen isimler CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum, İYİ Parti'nin adayı Buğra Kavuncu, Zafer Partisi'nin adayı Azmi Karamahmutoğlu ve Saadet Partisi'nin adayı Birol Aydın olarak açıklandı.

DEM Parti, Memleket Partisi ve Demokrat Parti de aday çıkaracağı değerlendirilen partiler arasında yer aldı. Bu partilerin adaylarının sırasıyla Başak Demirtaş, Mehmet Sevigen ve Cemal Enginyurt olabileceği iddiaları yer alıyor.

İBB seçimindeki bu tabloyu Sözcü ekranlarında değerlendiren gazeteci Fatih Portakal'ın çıkışı dikkat çekti.

FATİH PORTAKAL "MUHALEFET PARÇALANMIŞ" DEDİ

Ekrem İmamoğlu'nun şansını sorgulayan Portakal, Memleket Partisi ve DEM Parti'nin henüz aday çıkarmadığının altını çizdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Muhalefete bakıyorsun, parçalanmış bir muhalefet var. Düşünün, DEM de aday açıklayacak olursa, Memleket Partisi aday açıklayacak olursa, bir beyin fırtınası yapıyoruz...

"MATEMATİK ORTADA"

Cumhur İttifakı dimdik ayakta. Ama diğer tarafta muhalefet tarafında herkes aday çıkarmış. Burada kim kazanır? Murat Kurum kazanır, matematik ortada."