Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu ? Son seçim anketi açıklandı

SONAR Araştırma şirketi yerel seçimlerde herkesin merak ettiği İstanbul seçim sonucu için yaptıkları son araştırmanın anket sonuçlarını CNN Türk canlı yayınında açıkladı.

SONAR Araştırma şirketinin kurucusu Hakan Bayrakçı, Ahmet Hakan’ın sunduğu yayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum’ın oy oranlarını açıkladı.

Hakan Bayrakçı’nın açıkladığı son oy oranlarına göre İBB başkanı olan Ekrem İmamoğlu’nun oy oranı 41,9, Cumhur İttifakı’nın adayı olan Murat Kurum’un oy oranı 41,3, DEM Parti’nin adayı Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni’nin oy oranı 4,8, İYİ Parti’nin adayı Buğra Kavuncu’nun oy oranı 4, Yeniden Refah Partisi’nin adayının oy oranı 2,5 olarak belirtildi.

Geriye kalan 5.5 puan ise diğer adaylar arasında dağılacak şeklinde yorum yapan Bayrakçı, Zafer Partisi’nin adayı olan Azmi Karamahmutoğlu’nun YRP'nin hemen ardından en fazla oyu alacağını ifade etti.

Hakan Bayrakçı’nın anket sonuçlarına ilişkin canlı yayında yaptığı açıklama şu şekilde: “DEM ve CHP'nin bu seçimdeki stratejisi çok iyi planlanmış.

Bundan önceki seçimlerde açıklama yapıyorlardı. Son 2, 3 anketi ortalayarak sonuçları söyleyeceğim. 0.6, 0.5'leri yazmayacağım.

Bu anketlerde 1,8 kadar bir hata payı oluyor onu belirterek söylüyorum. İmamoğlu son durumda 41.9 gibi. Fark 1'in altında. Bundan eminim.

Başa baş bir durum var. Murat Kurum 41.3. Üçünü olarak ise DEM geliyor. İYİ Parti de 4 civarı çıkıyor. Yani 4 buçuk olur, 3.9 olur ama bu seviyelerde. Ondan sonra da Yeniden Refah geliyor. Aşağı yukarı 5.5 buçuk civarı da diğer partiler alır.”