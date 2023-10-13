B sınıfı ehliyeti olan yaşadı. Artık bu araçları da sürebilecek

B sınıfı ehliyet sahipleri artık sadece binek türü araçları değil, farklı türden araçları da kullanabilecek.

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B sınıfı ehliyeti olan yaşadı. Artık bu araçları da sürebilecek 1

Aksiyohhaber'de yer alan bilgilere göre, B sınıfı sürücü belgeleriyle ilgili yeni değişiklikler bildirildi. B sınıf ehliyeti olanlar artık araç, kamyonet, 10 kişi yolcuyla sınırlı minibüs, 3 bin 500 kiloyla sınırlı römork kullanabilecek.

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B sınıfı ehliyeti olan yaşadı. Artık bu araçları da sürebilecek 2

Aynı zamanda 125 cc altı motor kullanımı da serbest olacak. Yapılan düzenlemeyle birlikte araç sahiplerinin farklı araçlara yönlenip trafik yoğunluğunun azalmasının hedeflendiği öğrenildi.

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B sınıfı ehliyeti olan yaşadı. Artık bu araçları da sürebilecek 3

Yeni yönetmelik henüz yürürlüğe girmedi ancak Motosiklet Endüstrisi Derneği Genel Koordinatörü Remzi Öztürk 2023 senesi Aralık ayı sonuna doğru yeni yönetmeliğin yürürlüğe girmesini beklediğini dile getirdi.

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B sınıfı ehliyeti olan yaşadı. Artık bu araçları da sürebilecek 4

Öztürk B sınıf ehliyetiyle motosiklet kullanmak isteyen kişilerin sınava tutulmadan 8-12 saatlik bir motosiklet eğitimi almaları gerektiğini belirtti.

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B sınıfı ehliyeti olan yaşadı. Artık bu araçları da sürebilecek 5

B sınıfı ehliyet sahipleri artık sadece binek türü araçları değil, farklı türden araçları da kullanabilecek.

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