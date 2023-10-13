B sınıfı ehliyeti olan yaşadı. Artık bu araçları da sürebilecek

B sınıfı ehliyet sahipleri artık sadece binek türü araçları değil, farklı türden araçları da kullanabilecek.
Aksiyohhaber'de yer alan bilgilere göre, B sınıfı sürücü belgeleriyle ilgili yeni değişiklikler bildirildi. B sınıf ehliyeti olanlar artık araç, kamyonet, 10 kişi yolcuyla sınırlı minibüs, 3 bin 500 kiloyla sınırlı römork kullanabilecek.
Aynı zamanda 125 cc altı motor kullanımı da serbest olacak. Yapılan düzenlemeyle birlikte araç sahiplerinin farklı araçlara yönlenip trafik yoğunluğunun azalmasının hedeflendiği öğrenildi.
Yeni yönetmelik henüz yürürlüğe girmedi ancak Motosiklet Endüstrisi Derneği Genel Koordinatörü Remzi Öztürk 2023 senesi Aralık ayı sonuna doğru yeni yönetmeliğin yürürlüğe girmesini beklediğini dile getirdi.
Öztürk B sınıf ehliyetiyle motosiklet kullanmak isteyen kişilerin sınava tutulmadan 8-12 saatlik bir motosiklet eğitimi almaları gerektiğini belirtti.