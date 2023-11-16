Yeni yılda ehliyet fiyatları ne kadar olacak? 2024’te fiyatlar 2 katına çıkacak

Gençlerin bir hayali daha suya düşecek. Yeni yıla girmeden zam haberleri gelmeye başladı. 2024’te ehliyet fiyatları cep yakacak.

Yeni yılda ehliyet fiyatları ne kadar olacak? 2024’te fiyatlar 2 katına çıkacak

NTV’de yer alan bilgilere göre, zam haberleri yağmaya devam ediyor. Vatandaşın fiyatlar karşısında beli büküldü. Akaryakıt, gıda, okul derken ehliyet ve harçlara da ardı ardında zam geldi.

Son bir yılda sürücü kurslarına gelen yüksek zamlar sürücü adaylarını pes ettirdi.

Ehliyet alma maliyetinin ocak ayından sonra 2 katına çıkması bekleniyor.

Ehliyet almak isteyen sürücü adayları sürücü kurslarına ortalama 7 bin 500 tl ödüyor. Ancak bu fiyat ehliyet harcıyla beraber 10 bin lirayı bulurken 2024 yılında bu ücretin 20 bin lirayı aşması bekleniyor.

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Sürücü kursu sahibi Ali Toz, ehliyet almanın daha da zorlaşacağını dile getirdi.

Toz, "Bu sene ehliyet kart parası alınırken yatırılan para 3 bin 260 lira." dedi.

Toz, kursların gelecek sene 20 bin liranın üzerine çıkacağını dile getirdi.

Sadece sürücü adayları değil sürücü kursları da yükselen maliyetlerden şikayetçi.

İLLERE GÖRE FARKLI

Ehliyet kurslarının ücretleri, valilik, Milli Eğitim Müdürlüğü ve sürücü kursları tarafından belirleniyor.

Kurs ücretleri illere göre farklılık gösterebiliyor.

Yeni yılda A sınıfı sürücü belgesi harcı 1308 liraya yükselecek. Bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 3 bin 945 lira olarak uygulanacak.

2024 TELEFON IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

2024'te yolcu beraberinde yurt dışından getirilen telefon IMEI kayıt harcı 31 bin 692 liraya çıkacak.

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