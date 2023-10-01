Baba oğul dehşet saçtı. 4 kişiyi darp edip bıçakladılar

Aksaray'da iki esnaf arasında "sigara izmariti atılması" sebebiyle çıkan kavgada, esnaflık yapan baba-oğul, komşuları olan esnafı darp edip bıçakladı. Olayda 4 kişi yaralandı.

KAYNAK: DHA
Baba oğul dehşet saçtı. 4 kişiyi darp edip bıçakladılar

Aksaray'ın Sanayi Caddesi Piri Mehmet Paşa Çarşısı'nın zemin katında hırdavat malzemesi satan Mehmet B., üst kattaki komşusu reklam ajansı sahibi Sinan K.'ya (48), sigara izmariti atıldığı yönünde uyarıda bulundu. Bunun üzerine iki komşu esnaf arasında tartışma başladı.

Tartışma, Mehmet B.'nin (32) babası Tahir B. (55), Sinan K.'nın da ağabeyi Harun K. (50), yeğeni Mehmet K. (27) ve arkadaşı Hidayet K.'nın (33) da katılmasıyla kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet B. bıçak, babası Tahir K. da sopayla 4 kişiye saldırdı. 4 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları sopa ve bıçak darbeleriyle yaralandı.

SALDIRGANLAR GÖZALTINDA

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan baba- oğul da kısa sürede polis tarafından yakalanırken, soruşturma sürüyor.

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