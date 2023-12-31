Baba ve oğluna evinin önünde silahlı saldırı düzenlediler. Oğlu öldü

Adana'nın Ceyhan ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde TOKİ evlerinde ikamet eden Nihat Öztalum (51) ve oğlu Muhammed Öztek'e (28), saat 00.30 sıralarında evlerinin önünde kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Silah sesleri sonrası olay mahalline gelen vatandaşlar tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Muhammed Öztek, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Silahlı saldırıda ağır şekilde yaralandığı belirtilen baba Nihat Öztalum ise ön tedavinin ardından Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.