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Babacan: Yolsuzluğu ülkemize hiçbir zaman yakıştıramadık, yakıştıramıyoruz

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Yolsuzluğu ülkemize hiçbir zaman yakıştıramadık, yakıştıramıyoruz” notuyla sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 20:33
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Babacan: Yolsuzluğu ülkemize hiçbir zaman yakıştıramadık, yakıştıramıyoruz

Babacan: Yolsuzluğu ülkemize hiçbir zaman yakıştıramadık, yakıştıramıyoruz
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Ali Babacan’ın bugün paylaştığı videoda kendisinin yolsuzlukla mücadeleye ilişkin sözleri yer aldı.

Video, Babacan’ın 9 Mayıs 2021 tarihindeki “Çok yanlış isimlerin etrafında toplandığı bir mekanizma haline geldi şu andaki iktidar. Bir sürü menfaat şebekesi, zaman içerisinde, oluştu. Bakın, biz 2014 ve 2015 yıllarında benim bakanlığımın son iki yılı Siyasi Etik Yasası’nı çıkartmak için çok uğraştık. Yolsuzlukla mücadele, şeffaflık, siyasi etik. Çünkü yasaları bırakın, siyasi perspektiften etik olanla olmayanın yazılı hale getirilmesi çok önemli bir konudur. Ben bunun çok mücadelesini verdim. Hepsi kayıtlarda” sözleriyle başlıyor.

Babacan’ın videodaki diğer sözleri ise şöyle:

“9 Mayıs 2021: Onların hiçbirisi yapılmadı. Çünkü kurulu düzenden istifade edenler vardı, bir. İkincisi de o siyasi etik kodları yazılı hale gelince uygulamanın ne kadar yanlış olduğu ortaya çıkacaktı. Etik kodları bir okudular, dediler “Bunların hiçbirisi bize uymaz yani.” Çünkü ortada fiiliyat var ve “Bunları yapmazsak, bakın” dedik, “Bu, beka meselesi haline gelecek” dedik. “Bu konularla ilgili sağlam bir duruş ortaya konmazsa bu işler memleketin bekası sorunu haline gelecek” dedim.

2015: Adına da “Ak” deyip de şeffaflık ve yolsuzluklarla mücadele konusunda belli bir duruşu ortaya koymazsanız, bu bir beka meselesi haline gelir.

2015: İleri bütün demokrasilerde, seçilmişler için, bir etik kurallar silsilesi var. Atanmışlar için yine, bir etik kurallar silsilesi var. Bu kuralları önce bir yazılı hale getirmek gerekiyor. Bu kurallara uyup uymamayla ilgili tespitleri yapacak mekanizmalar oluşturmak gerekiyor ve kurallara uymayanlara da yaptırım gerekiyor.

2014: Yolsuzluklarla ilgili iddiaların sonuna kadar takibi, yanlışlık içerisinde olanların er ya da geç bunun hesabını vermesi, hiçbir yolsuzluğa müsamaha edilmemesi ve hiçbir yolsuzluğun üzerinin örtülmemesi de şeffaf ve hesap verebilir bir devletin, hükümetin temel görevidir.

2014: Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün sıralamalarında 2002’de, 102 ülkede 65’inci sıradayız. 2012’de 177 ülkede, 53’üncü sıradayız. 53’üncü olmak bize yakışmaz.”

Videonun sonunda, “Türkiye, Yolsuzluk Algı Endeksi’nde 2012’de yükseldiği 53. sıradaki yerini koruyamadı. Ülkemizin 2021 yılında 180 ülke arasında maalesef 96. sıraya kadar gerilediği tespit edildi. Yolsuzluğu Türkiye’ye yakıştıramıyoruz. Yolsuzluğu ülkemize yakıştıramıyoruz” mesajı da yer aldı.

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