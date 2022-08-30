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Müsait bir yerde onları indireceğiz. Babacan vatandaşa böyle cevap verdi

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, esnafın “Tayyip Erdoğan küçük ortağıyla tuzak yapmaya çalışıyor” sözlerine “Onları müsait bir yerde indireceğiz” şeklinde yanıt verdi.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 15:18
Son Güncelleme: 30 Ağustos 2022 Salı - 15:21
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Ali Babacan esnafa böyle yanıt verdi. Müsait bir yerde onları indireceğiz

Müsait bir yerde onları indireceğiz. Babacan vatandaşa böyle cevap verdi
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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Nevşehir’de esnafla ve vatandaşlarla bir araya geldi. Babacan’ın Nevşehir’deki temaslarına ilişkin bir video, DEVA Partisi tarafından bugün basınla paylaşıldı.

“MÜSAİT BİR YERDE ONLARI İNDİRECEĞİZ, DEVAM EDECEĞİZ”

Nevşehirli bir vatandaş ile sohbet eden Babacan, Altılı Masa çalışmalarına ilişkin, “Anayasayı bir parti kendi başına değiştirecek sayıyı bulamıyor hiçbir zaman. Siyasi tarihimizde hiç olmamış. Anayasa değişikliği illa uzlaşma gerektiriyor. Biz o uzlaşmayı seçimden önce oluşturduk ki seçimden sonra memleket vakit kaybetmesin” dedi.

Vatandaş da Babacan’a, “Tayyip Erdoğan küçük ortağıyla tuzak yapmaya çalışıyor ama biz o tuzakları yemeyeceğiz” diye karşılık verdi. Babacan ise “O dönem bitiyor. Müsait bir yerde onları indireceğiz, devam edeceğiz” diye konuştu.

“ATANAMAYAN ÖĞRETMENLER İÇİN SİZDEN RİCA EDİYORUM, KURTARIN BİZİ”

KPSS’yi kazandığı halde ataması yapılmayan bir öğretmen adayının annesi de Babacan’a, “Oğlum öğretmen, evde oturuyorlar hepsi de. Atanamayan öğretmenler için sizden rica ediyorum, kurtarın bizi, emekleri boşuna gitmesin çocuklarımızın. Yardım edin” dedi.

Babacan da kadına, “Hepsinin farkındayız. KPSS’de kazanıyorlar ama mülakatta eleniyorlar. Onun da farkındayız. Biz mülakatı kaldıracağız, yazılı sınav neyse o” cevabını verdi.

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Ahmet
30.08.2022 15:48
Vatandaş iktidardan bir an önce kurtulmayı umut ediyor, hergün ya sabır çekiyor.  
 
Insan
30.08.2022 15:36
Suc ortagi abd desdekli ikinci tayip gul aday gosterirken ne hesap yaptin sen yedigin nanaleri anlat bildiklerini dok okadar seyde birsey bilmedini sen teyib anlat sana o inanir  
 
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