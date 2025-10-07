Babaeski'de korkunç kaza! Yolcu minibüsü refüje devrildi: 7 yaralı var

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, D100 karayolu üzerindeki Alpullu beldesi kavşağında meydana geldi

Edinilen bilgilere göre, Edirne-Çorlu arasında yolcu taşımacılığı yapan 22 BG 775 plakalı minibüs, şoför Ercan M.'nin (35) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu minibüste bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yapılan ilk belirlemelere göre, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

