Babaeski'de tüp yüklü kamyonun lastikleri alev aldı itfaiye faciayı önledi

Yangını fark eden sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak faciayı önledi.

Olay, D100 Karayolu Babaeski Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mutfak tüpü taşıyan ticari bir kamyonun lastikleri alev aldı. Durumu fark eden sürücü, paniğe kapılmadan itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen Babaeski İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangın nedeniyle kamyonda maddi hasar meydana geldi.

Faciadan kıl payı kurtulan kamyon sürücüsü, yangını büyümeden kontrol altına alan itfaiye ekiplerine teşekkür etti.