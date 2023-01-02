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Baba-oğul 'borç' kavgasında öldürüldü

Kahramanmaraş'ta, Suriyeliler arasında çıkan borç-alacak kavgasında Ahmet S., pompalı tüfekle Alaa Alsaid ile oğlu Alaaddin Alsaid'i öldürdü, 1 kişiyi de yaraladı. Polis, kaçan Ahmet S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 16:37
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Baba-oğul 'borç' kavgasında öldürüldü

Baba-oğul 'borç' kavgasında öldürüldü
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Sakarya Mahallesi'nde, 2 Ocak Pazartesi öğle saatlerinde; aralarında borç-alacak nedeniyle husumet olan Suriye uyruklu Ahmet S. ile Alaa Alsaid arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada Ahmet S., yanındaki pompalı tüfekle Alaa Alsaid ve oğlu Alaaddin Alsaid ile Hazım Vahit'e ateş edip kaçtı.

Alaa Alsaid başından, Alaaddin Alsaid göğsünden ve Hazım Vahit bacağından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alaa Alsaid'in hayatını kaybettiği belirlenirken, 2 yaralı da ambulanslarla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

KURTARILAMADILAR

Tedaviye alınan Alaaddin Alsaid, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Acı haberi duyup, gelen baba-oğlun yakınları, sinir krizi geçirdi. Polis, kaçan Ahmet S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

TÜFEK, ALT SOKAKTA BULUNDU

Suç aleti tüfek ise baba ve oğlunun vurulduğu olay yerinin alt sokağında bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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