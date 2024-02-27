Babası sokak ortasında kızını öldürdü arkadaşları “Neden korumadın” diyerek yanındaki adamı bıçakladı

Kaynak: DHA
Babası sokak ortasında kızını öldürdü arkadaşları “Neden korumadın” diyerek yanındaki adamı bıçakladı
Adana’da 19 yaşındaki Dilan Özdemir, tartıştığı babası tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Dilan’ın arkadaşları ise olay yerinde bulunan bir kişiyi “Neden korumadın” diyerek önce darp etti, sonrasında bıçaklayarak öldürdü.

Adana’da babası tarafından bıçaklanan Dilan Özdemir isimli genç kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Genç kadının arkadaşları ise olay anında orada bulunan Selami Şenci'yi "Neden Dilan'ı korumadın" diyerek öldürdü.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Turhan Ö. (54), uyuşturucu sattığını ve kullandığını öne sürdüğü kızı Dilan Ö. (19) ile tartışmaya başladı. Sokak ortasında başlayan tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında baba, kızını karın ve göğüs bölgesinden defalarca bıçakladı. Genç kız kanlar içerisinde yere yığılırken, baba olay yerinden kaçtı. Dilan Ö., çevredeki vatandaşlar tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.

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Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından genç kız, Yüreğir Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen genç kız hayatını kaybetti. Dilan Ö.’nün cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Turhan Ö. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak cinayet büro amirliğine teslim edildi.

“NEDEN KORUMADIN” DİYEREK ÖLDÜRDÜLER

Sokak ortasındaki cinayet sonrası Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkında Selam Şenci (26), kimlikleri henüz tespit edilemeyen kişilerle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Şenci, 2'si kadın 5 kişi tarafından darbedildi. Kadınlardan biri, Şenci'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Daha sonra 5 zanlı olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Şenci ise kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi. Cenaze, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri kavgaya karıştığı tespit edilen iki kişiyi gözaltına aldı.

2'si kadın 5 kişinin Selam Şenci'nin yanına gelmesi, bir süre konuştuktan sonra gruptakilerce Şenci'nin darbedilip bıçaklanması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Öte yandan 5 şüphelinin, dün babası tarafından merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde öldürülen Dilan Özdemir'in arkadaşı oldukları, Şenci'yi olaya müdahale etmediği ve kavgayı ayırmadığı gerekçesiyle darbettikleri ve bıçakladıkları ileri sürüldü.

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