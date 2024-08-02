Babasından işkence gören 6 yaşındaki çocuk koruma altına alındı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Babasından işkence gören 6 yaşındaki çocuk koruma altına alındı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde, 6 yaşındaki A.E.A.’yı ellerini iple bağlayıp darbeden babası T.A. ve büyükannesi S.A. gözaltına alındı. İşkence anları komşuları tarafından gizlice kaydedildi. Çocuk, koruma altına alındı.

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde, 6 yaşındaki A.E.A.’ya uygulanan şiddet, komşularının gizlice kaydettiği görüntülerle ortaya çıktı. Elleri iple bağlanan ve darbedilen küçük çocuk, babası T.A. ve büyükannesi S.A. tarafından işkenceye maruz kaldı. Görüntülerin yetkililere iletilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, baba T.A. ve onun annesi S.A.’yı gözaltına aldı. İşkence anlarının kaydedildiği video, izleyenleri dehşete düşürdü. Komşuların sağduyulu davranarak durumu bildirmesiyle küçük çocuk koruma altına alındı

Son Haberler
Kuşadası Belediyesi Taşınmaz Satış İlanı Resmi İlanlar
Kuşadası Belediyesi Taşınmaz Satış İlanı
Sadece askerî güçle güçlü ülke olunmaz Kitap
Sadece askerî güçle güçlü ülke olunmaz
Gelin Evi, ‘Ezgi Sertel’e emanet Yazarlar
Gelin Evi, ‘Ezgi Sertel’e emanet
Koşun, koşun, dolar geliyor Yazarlar
Koşun, koşun, dolar geliyor
Yıldırım Tuğrul Türkeş’in şifreleri Yazarlar
Yıldırım Tuğrul Türkeş’in şifreleri
Yandı gülüm keten helva… Yazarlar
Yandı gülüm keten helva…
Yeni emeklilik yasası aylıkları nasıl etkileyecek? Yazarlar
Yeni emeklilik yasası aylıkları nasıl etkileyecek?