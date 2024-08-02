Babasından işkence gören 6 yaşındaki çocuk koruma altına alındı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde, 6 yaşındaki A.E.A.’ya uygulanan şiddet, komşularının gizlice kaydettiği görüntülerle ortaya çıktı. Elleri iple bağlanan ve darbedilen küçük çocuk, babası T.A. ve büyükannesi S.A. tarafından işkenceye maruz kaldı. Görüntülerin yetkililere iletilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, baba T.A. ve onun annesi S.A.’yı gözaltına aldı. İşkence anlarının kaydedildiği video, izleyenleri dehşete düşürdü. Komşuların sağduyulu davranarak durumu bildirmesiyle küçük çocuk koruma altına alındı