Babasından izinsiz aldığı aracı hurdaya çevirdi: 3 yaralı

Bursa-Ankara Karayolu’nda İnegöl'e doğru seyir halinde olan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Zakarya A. yönetimindeki otomobil, yoldan karşıya geçmekte olan iki şahsa çarpmamak için ani manevra yaptı.

Araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda savrularak kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle taklalar atan otomobil ters durdu.

Kaza sonucu sürücü ve araçtaki arkadaşları Salih F. (18) ve Doğan B. (17) yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün, aracı babasından izinsiz aldığı ve arkadaşlarıyla gezmeye gittiği öğrenildi.