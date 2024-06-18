Babasının aldığı hediye ölüme götürdü. Doğum gününe 1 gün kala toprağa verildi

Üzücü kaza Cuma günü, saat 12.30 sıralarında Tahtakale Mahallesi’nde yaşandı.

Lise öğrencisi Furkan Samet Göktürk (16), Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Ayyıldız robotik takımı mekanik kaptanı olarak yer aldığı yarışmalarda başarı elde etti. Babası Şahin Göktürk, yaklaşık 7 ay önce oğluna bir motosiklet hediye etti.

Furkan Samet'in karnesini aldıktan sonra motosikletle arkadaşlarıyla buluşmak için çıktığı Esenyurt istikametinde geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti.

1 GÜN SONRA DOĞUM GÜNÜYDÜ

Samet'in cenazesi, doğum gününe bir gün kala, Ispartakule Şehit Tahsin Gerekli Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından memleketi Zonguldak'a götürülerek toprağa verildi.

Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetimi, sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajı yayınlayarak Furkan Samet'in vefatından büyük üzüntü duyduklarını ifade etmiş ve ailesine, yakınlarına ve FRC camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

Furkan Samet Göktürk, robotik çalışmalarına olan tutkusuyla bilinen bir öğrenciydi ve gelecek yıl ABD'de düzenlenecek yarışmalara katılmayı hedefliyordu.