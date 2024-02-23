Babasının iş yerini ateşe verdi

Olay, dün akşam saatlerinde bir soğuk hava deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. (37) isimli adam, henüz bilinmeyen bir nedenle babasına ait iş yerini kundakladı. Yangını fark eden çevredekiler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında, iş yerinde büyük maddi hasar meydana geldi. Yangın sırasında elinde ve yüzünde yanıklar oluşan E.Y., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

E.Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.