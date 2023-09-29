Babasının otomobilini sollamak isterken kazaya neden oldu: 6 yaralı

Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı

Kaza, akşam saatlerinde Ankara-Beypazarı karayolunun 14’üncü kilometresinde meydana geldi. Şahin Ayık’ın kullandığı 06 BVD 174 plakalı minibüs ile babası Murat Ayık’ın yönetimindeki 48 AED 121 plakalı otomobilin çarpışması sonucu baba-oğul ile minibüste bulunan Ş.S., E.S., A.S. ve P.A. hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar, Beypazarı Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.