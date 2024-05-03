Ankara'da yaşanan su baskınları sonra verilen hizmete Ankaralılar teşekkür etti

Kaynak: ANKA
Ankara'da yaşanan su baskınları sonra verilen hizmete Ankaralılar teşekkür etti
Su baskını sonrası belediye hizmetlerinden memnun kalan Ankaralı vatandaşların sözleri sosyal medyada gündem oldu

Ankara'da yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle metronun bir kısmı su baskınına uğradı ve hizmet dışı kaldı. Yaşanan su baskını sonrası yolda kalan ve mağdur olan vatandaşlara belediye ekipleri tarafından destek verildi. Bu destekten sonra yapılan röportajlarda, vatandaşların sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Vatandaşlar, yaşanan su baskını karşısında belediye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesinden memnuniyetlerini dile getirdiler. Yapılan röportajlarda söz alan vatandaşlar, "Olabilir yani Allah'ın yağmuru, belediye ne yapsın?", "Her şey güzeldi, yolları ağırlamaları güzeldi. Geldik, gidiyoruz. Sıkıntı yok.", "Otobüslerle buraya geldik, her şey düzenli.", "Belediyeden Allah razı olsun, eve kadar getiriyorlar." gibi ifadelerle memnuniyetlerini dile getirdiler.

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