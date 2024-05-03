Elinde bıçakla İstanbul’da güpegündüz genç kadını kaçırdı! Çevredekiler film gibi izledi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Elinde bıçakla İstanbul’da güpegündüz genç kadını kaçırdı! Çevredekiler film gibi izledi
İstanbul’da genç bir kadın, elinde bıçak bulunan bir kişi tarafından güpegündüz zorla bir taksiye bindirilerek kaçırıldı. Cep telefonuyla anbean kaydedilen çevredeki birçok vatandaşın adeta ‘film sahnesi gibi’ izlemesi dikkat çekti.

Geçtiğimiz Cuma günü, öğleden sonra 16.00 civarında Pendik ilçesinde Kavakpınar Mahallesi’nde meydana geldi.

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İddialara göre, Bir kişinin genç kadını sokak ortasında bıçak tehdidiyle taksiye bindirmeye çalıştı.

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Çığlıklar ve bağrışmalar üzerine yoldan geçen bazı vatandaşlar yaşananlara müdahale etmeye çalıştı.

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Ancak, bıçaklı saldırgan, gözyaşları içindeki kadını zor kullanarak taksiye bindirdi ve olay yerinden hızla uzaklaştı.

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“BENİ DÖVECEKSİN,BİLİYORUM”

Genç kadının, “Beni döveceksin, biliyorum. Lütfen bırak!” yalvarışları duyuldu.

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Bu korku dolu anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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Öte yandan çevredeki birçok vatandaşın bu anları adeta ‘film sahnesi’ gibi izlemesi dikkat çekti.

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