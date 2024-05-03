Elinde bıçakla İstanbul’da güpegündüz genç kadını kaçırdı! Çevredekiler film gibi izledi

İstanbul’da genç bir kadın, elinde bıçak bulunan bir kişi tarafından güpegündüz zorla bir taksiye bindirilerek kaçırıldı. Cep telefonuyla anbean kaydedilen çevredeki birçok vatandaşın adeta ‘film sahnesi gibi’ izlemesi dikkat çekti.