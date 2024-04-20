Babil’deki patlamada 1 Haşdi Şabi öldü

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Babil'in kuzeyindeki Kalso Üssü'nde patlama sonucu yangın çıktığı, burada 1 Haşdi Şabi mensubunun öldüğü, aralarında ordu mensuplarının da bulunduğu 8 askerin yaralandığı belirtildi.

Kaza yeri ve çevresinde meydana gelen patlama ve yangınların nedenlerini öğrenmek üzere sivil savunma ve diğer ilgili birimlerden uzmanlaşmış yüksek teknik komitenin oluşturulduğu ifade edildi.

Açıklamada, ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından Babil genelinde herhangi bir hava veya askeri saldırının düzenlenmediği anımsatılarak, Hava Savunma Komutanlığının raporuna göre de, patlama öncesinde ve sırasında Babil hava sahasında hiçbir insansız hava aracı veya savaşçının bulunmadığının tespit edildiği aktarıldı.