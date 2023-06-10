Bade İşçil'den erkek hayranlarına hayal kurduracak açıklama

Ünlü oyuncu Bade İşçil, katıldığı bir davette objektiflere yansıdı. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet eden İşçil, aşk konusunda ki sorulara yanıt verdi.

"YALNIZLIĞIMLA BARIŞIĞIM"



2013'te evlendiği Malkoç Sualp ile 2016'da boşanan ve ayrılığın ardından kimseyle görülmeyen Bade İşçil'e, "Aşksız duramam diyen bir kadın olmadım" şeklindeki sözleri hatırlatıldı.

Konuyla alakalı konuşan İşçil, "Demişimdir... Bir öyle derim, bir böyle derim... Niye olmasın canım? Bazı kadınlar vardır ya da bazı erkekler aşksızdır ama yalnız hisseder kendini, yalnızlığı ile barışık değildir... Ben yalnızlığımla da barışığım. Ben 'İlla hayatımda aşk olsun' demiyorum, demedim de zaten. Yıllardır görüyorsunuz" açıklamasında bulundu.

"AŞIK OLDUKTAN SONRA FAKİR DE ZENGİN DE FARK ETMEZ"

Bade İşçil, sözlerine "Ben aşık olduktan sonra fakir falan fark etmez. Benim rolleri zaten görüyorsunuz. Kadın zengin, baştan yaratıyor. Fakir de, zengin de hayatımda yok. Gönlüme göresini bulamadım. Olursa seve seve ekran önünde de paylaşırım" diyerek son verdi.