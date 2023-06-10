Bade İşçil'den erkek hayranlarına hayal kurduracak açıklama

2013'te evlendiği Malkoç Sualp ile 2016'da boşanan ve ayrılığın ardından kimseyle görülmeyen Bade İşçil, ''Ben İlla hayatımda aşk olsun' demiyorum, demedim de zaten. Aşık olursam zengin fakir fark etmez'' dedi

Bade İşçil'den erkek hayranlarına hayal kurduracak açıklama

Ünlü oyuncu Bade İşçil, katıldığı bir davette objektiflere yansıdı. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet eden İşçil, aşk konusunda ki sorulara yanıt verdi.

3598627-b2670a3a819cf73026639beadd80b7f4-1366x1366.jpg

"YALNIZLIĞIMLA BARIŞIĞIM"

2013'te evlendiği Malkoç Sualp ile 2016'da boşanan ve ayrılığın ardından kimseyle görülmeyen Bade İşçil'e, "Aşksız duramam diyen bir kadın olmadım" şeklindeki sözleri hatırlatıldı.

3598627-bb525ac19673573b6277822278d41949-1366x1366.jpg

Konuyla alakalı konuşan İşçil, "Demişimdir... Bir öyle derim, bir böyle derim... Niye olmasın canım? Bazı kadınlar vardır ya da bazı erkekler aşksızdır ama yalnız hisseder kendini, yalnızlığı ile barışık değildir... Ben yalnızlığımla da barışığım. Ben 'İlla hayatımda aşk olsun' demiyorum, demedim de zaten. Yıllardır görüyorsunuz" açıklamasında bulundu.

3598627-793c75a5e4b3d4543dc43762d9f580bc-1366x1366.jpg

"AŞIK OLDUKTAN SONRA FAKİR DE ZENGİN DE FARK ETMEZ"

Bade İşçil, sözlerine "Ben aşık olduktan sonra fakir falan fark etmez. Benim rolleri zaten görüyorsunuz. Kadın zengin, baştan yaratıyor. Fakir de, zengin de hayatımda yok. Gönlüme göresini bulamadım. Olursa seve seve ekran önünde de paylaşırım" diyerek son verdi.

Öne Çıkanlar
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Fatih Terim fonundan parasını kurtaran tek kişiyi Şerafettin Tilki açıkladı
Fatih Terim fonundan parasını kurtaran tek kişiyi Şerafettin Tilki açıkladı
Son Haberler
Türkiye'nin 2022'de doğalgaz abone sayısı 1 milyondan fazla arttı Ekonomi
Türkiye'nin 2022'de doğalgaz abone sayısı 1 milyondan fazla arttı
Şampiyonlar Ligi finalinde Stefan Kuntz gelişmesi Spor
Şampiyonlar Ligi finalinde Stefan Kuntz gelişmesi
Karadağ yarın erken genel seçim için sandık başında Dünya
Karadağ yarın erken genel seçim için sandık başında
50 milyonluk ev aralarını açmıştı! Seren Serengil’in annesi konuştu Magazin
50 milyonluk ev aralarını açmıştı! Seren Serengil’in annesi konuştu
Türk dünyasının önde gelen yazarı Cengiz Aytmatov mezarı başında anıldı Kültür Sanat
Türk dünyasının önde gelen yazarı Cengiz Aytmatov mezarı başında anıldı
Ümit Özdağ’dan İçişleri Bakanlığı'na 'sığınmacı damat' tepkisi Güncel
Ümit Özdağ’dan İçişleri Bakanlığı'na 'sığınmacı damat' tepkisi