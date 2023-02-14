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Bademcik ameliyatı oldu, öldü

Özel bir hastanede bademcik ameliyatı olan 55 yaşındaki hasta, iki hafta sona yaşamını yitirdi, doktor kayıplara karıştı.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 16:40
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Bademcik ameliyatı olduktan sonra öldü

Bademcik ameliyatı oldu, öldü
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55 yaşındaki Muammer Aydoğdu Almanya’da yaşıyordu. Tatil için geldiği Mersin'de nefes almakta güçlük çekince kentteki özel hastaneye gitti. 26 Aralık günüydü. Bademcik ve geniz eti ameliyatı olduktan sonra taburcu edilen Aydoğdu'nun, operasyondan 17 gün sonra hayatını kaybetmesi üzerine ablası Songül Y. savcılığa başvurdu, suç duyurusunda bulundu.

Şikayet üzerine İl Sağlık Müdürlüğünce özel hastaneyle ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. Abla Songül Y., gazetecilere, ameliyat sonrası kardeşinde kanama olduğunu açıkladı ve şunları söyledi:

"Daha sonra eve geldik ama kardeşim yine kanama geçirdi. Hemen ambulansı ve kardeşimin doktorunu aradık. Doktoru, ambulans doktoruna kendisinin yanına getirmelerini söyledi. Onlar kabul etmedi ve Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdük. Biz gittikten sonra doktoru geldi ve kendi hastanesine götürmek istedi. Doktoru, kardeşimi ikna ederek kendi arabasıyla özel hastaneye götürdü. Biz de o hastaneye gittik. Yukarı çıkarmış, bir süre sonra yanımıza gelerek 'hastayı kaybettik' dedi. Biz neye uğradığımızı şaşırdık."

Muharrem Aydoğdu'nun yeğeni Haydar Y. İse doktorun ölüm haberini verdikten sonra ortadan kaybolduğunu ve kendisini bir daha görmediklerini iddia etti.

AA

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