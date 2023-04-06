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Trabzonspor 2.4 milyonluk davayı kaybetti. 15 bin dolar da dava masrafı ödeyecek

İngiliz ekibi Stoke City'nin Badou Ndiaye ile ilgili Trabzonspor'a açtığı davada sonuç çıktı. Championship ekibine Bordo - Mavililer 2.4 milyon TL ödeyecek.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 15:14
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Badou Ndiaye davasında Trabznspor'a şok

Trabzonspor 2.4 milyonluk davayı kaybetti. 15 bin dolar da dava masrafı ödeyecek
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2019-2020 sezonunun ara transfer döneminde Badou Ndiaye'yi Stoke City'den kiralayan Trabzonspor'a kötü haber...

O sezon ligi ikinci bitiren bordo-mavililer, UEFA'dan gelen ceza nedeniyle gelecek sezonda Avrupa'da mücadele edememişti.

Stoke City ise Avrupa Kupası için hak kazanılması halinde alacağı olan parayı Karadeniz ekibinden tahsil edemedi.

FIFA, Trabzonspor'un kendi hataları nedeniyle turnuvalara katılmadığından dolayı Karadeniz ekibinin parayı ödemesine karar verdi.

Spor Tahkim Mahkemesi'ne başvuran Trabzonspor'un, itirazı reddedildi. Bu sonuçla birlikte; Karadeniz ekibi, Ada ekibine, 100 bin sterlinlik bir ödeme yapacak.

Öte yandan FIFA'ya da 15 bin dolarlık yargılama gideri ödemesi gerçekleştirilecek.

Kaynak: Fotospor

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