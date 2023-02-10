BAE Devlet Başkanı'nın annesinden depremzedelere 13,6 milyon dolar yardım

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Genel Kadınlar Birliği Başkanlığını da yürüten Şeyha Fatıma, Mülteci Kadınlar Fonuna talimat vererek BAE Kızılayının başlattığı "İyilik Köprüleri" yardım kampanyasına 50 milyon dirhemle (yaklaşık 13 milyon 600 bin dolar) destekte bulunulmasını istedi.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, söz konusu yardımla depremlerin Türkiye ve Suriye'de yol açtığı insani felaketin etkilerinin azaltılması amaçlanıyor.

Bu arada BAE Devlet Başkanı Bin Zayid de depremler nedeniyle dost ve kardeş ülkeler Türkiye ile Suriye'de yaşamını yitirenler için yarın ülke genelindeki camilerde cuma namazını müteakiben gıyabi cenaze namazı kılınması talimatı verdi.

BAE, DEPREMDEN SONRA HAREKETE GEÇEN ÜLKELERİN BAŞINDA GELİYOR

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından harekete geçen ülkelerin başında gelen BAE, Türkiye ve Suriye'ye arama kurtarma ekipleri ve insani yardımlar göndermişti.

Deprem felaketinin ikinci günü 7 Şubat'ta da Türkiye ve Suriye'deki bölgeler için 100 milyon dolarlık destek açıklamasında bulunan BAE'nin, oluşturduğu hava yardım koridoruyla şu ana kadar Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenler için 640 ton yardım malzemesi taşıyan 22 uçak gönderdiği belirtilmişti.

Suriye'ye gönderilen 7 uçakla gıda malzemeleri ve 515 çadır ulaştırılırken, Türkiye'ye de arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra tam donanımlı bir mobil sahra hastanesini taşıyan 15 uçağın ulaştığı aktarılmıştı. (AA)