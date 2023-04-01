BAE ile İsrail arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması yürürlüğe girdi

BAE'nin Tel Aviv Büyükelçisi Muhammed Al Haca, Twitter hesabında Arapça, İngilizce ve İbranice dilleriyle anlaşmanın yürürlüğe girdiğine ilişkin açıklama yaptı.

Haca açıklamasında, "Bugün BAE ile İsrail arasındaki 'Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın yürürlüğe girmesiyle yeni bir tarihi dönüm noktasına ulaşıyoruz. Anlaşma, ikili ticaret, yatırım ve fırsatların geliştirilmesine kapı aralayacak ve iki ülke arasında yeni bir işbirliği çağını başlatacak." ifadelerine yer verdi.

İsrail ile BAE, 31 Mayıs 2022'de Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması imzalamış, 11 Aralık'ta da BAE hükümeti tarafından onaylanmıştı.

BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani ez-Zeyudi, anlaşmanın onaylanmasının ardından yaptığı açıklamada, ülkesiyle İsrail arasındaki petrol dışı dış ticaretin 2022'nin ilk 9 ayında yüzde 114'lük bir artış kaydederek 2 milyar dolara ulaştığını aktararak, söz konusu anlaşmanın; yenilenebilir enerji, ileri teknoloji ve gıda güvenliği alanlarında işbirliği olanaklarını artırarak ticaretteki bu atılımı pekiştireceğini vurgulamıştı. (İHA)