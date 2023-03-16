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Bafra'da silahlı saldırı   

Samsun'un Bafra ilçesinde taksi durağında çalışan şahsa silahla ateş ettikten sonra kaçan şüpheli, kısa sürede yakalandı.   

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 17:19
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Bafra'da silahlı saldırı   

Bafra'da silahlı saldırı   
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Olay, 19 Mayıs Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bindiği ticari taksi ile diş hastanesi yanında bulunan taksi durağına gelen Mahmut Ç., burada araçtan inerek durakta bulunan H.Ö.’ye silahla bir el ateş etti. Kaçan H.Ö.’ye kurşun isabet etmedi. Mahmut Ç. ise kendisini olay yerine getiren ticari taksiye binerek olay yerinden kaçtı.  

Kısa sürede olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro amirliği ekipleri caddeyi trafiğe kaparak inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatan ekipler, Mahmut Ç.’yi Sanayi sitesi tren yolunda, olayda kullandığı silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Mahmut Ç.’yi olay yerine getiren taksici de İlçe Emniyet Müdürlüne gelerek ifade verdi. 

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. (İHA)         

                    

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