22 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bafra'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı  

Bafra'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı  

Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltında alınan 4 kişiden 2 'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.   

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 20:38
Takip Et

Bafra'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı  

Bafra'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı  
+
Aa
-

 Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde O.K, E.İ., H.A. ve H.K.'ya ait ikametlerde yapılan aramada 13 adet nevrotin sentetik ecza hap, 5 adet cam payp, 0,18 gram metamfetamin, 0.17 gram metamfetamin, 2 fişek halinde kenevir tohumu, 3.70 gram esrar, 0,81 gram metamfetamin, 1,27 gram gelen metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğindeki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şahıslardan E.İ.ve H.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, O.K. ve H.K. ise mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. (İHA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
1
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
﻿Seçime sayılı günler kala Türkiye'nin ünlü bankası satıldı
2
﻿Seçime sayılı günler kala Türkiye'nin ünlü bankası satıldı
﻿Seçime sayılı günler kala Türkiye'nin ünlü bankası satıldı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
3
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
4
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti geri aldı. Siz de paranızı geri alabilirsiniz
5
﻿Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti geri aldı. Siz de paranızı geri alabilirsiniz
﻿Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti geri aldı. Siz de paranızı geri alabilirsiniz
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
6
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
﻿Nokia C12 Pro'nun tanıtımı gerçekleşti. İşte teknik özellikleri ve fiyatı
7
﻿Nokia C12 Pro'nun tanıtımı gerçekleşti. İşte teknik özellikleri ve fiyatı
﻿Nokia C12 Pro'nun tanıtımı gerçekleşti. İşte teknik özellikleri ve fiyatı
﻿Sultangazi'de evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. O anlar kamerada
﻿Sultangazi'de evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. O anlar kamerada
﻿Sultangazi'de evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. O anlar kamerada
﻿Real Madrid Vlahovic'in peşinde
﻿Real Madrid Vlahovic'in peşinde
﻿Real Madrid Vlahovic'in peşinde
﻿Bursa’da 7 metre yükseklikten düşen boyacı hayatını kaybetti   
﻿Bursa’da 7 metre yükseklikten düşen boyacı hayatını kaybetti   
﻿Bursa’da 7 metre yükseklikten düşen boyacı hayatını kaybetti   
﻿Fidanlar depremde hayatını kaybedenler için dikildi
﻿Fidanlar depremde hayatını kaybedenler için dikildi
﻿Fidanlar depremde hayatını kaybedenler için dikildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.